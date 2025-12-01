Chile y Perú pactan mejorar gestión migratoria pese a discrepar sobre situación fronteriza

"Se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general", señaló la Cancillería chilena en un comunicado.

La autoridades de ambos países acordaron también "avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos" y en el "intercambio de información existente" para fortalecer "la capacidad de respuesta operativa" y la coordinación entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Gobierno de Perú declaró el viernes el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará la militarización en la zona en previsión de una oleada de migrantes indocumentados. Ante la decisión de Lima, ambos países acordaron el viernes conformar un comité binacional para abordar la situación migratoria en la frontera.

Zela dijo que decenas de personas procedentes de Chile intentan pasar hacia territorio peruano, pero el Gobierno chileno señaló el sábado que los flujos de los últimos días "no cambian respecto a otros momentos del año ni en otros periodos de años similares".

"Siempre hay filas, siempre hay personas, siempre hay aglomeraciones en cualquier paso fronterizo de cualquier país", desdramatizaron el sábado los subsecretarios chilenos del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collado, desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde llegaron para monitorizar la situación tras las alertas activadas desde Perú.

La migración irregular en Chile se ha multiplicado de forma exponencial en los últimos años: de unas 10.000 personas en 2018 a casi 337.999 en 2023, según el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los migrantes en esta situación representan el 17,6 % de los 1,9 millones que hay en el país suramericano.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, aclaró que "en Arica, y particularmente en Chacalluta, hay normalidad", y precisó que en promedio, diariamente, salen por este paso entre 5.000 y 6.000 personas. "Eso es lo que ocurre todos los días y es lo que está ocurriendo hoy. No hay ningún cambio en materia del flujo migratorio de salida de extranjeros desde nuestro país", añadió.El Comité Binacional de Cooperación Migratoria volverá a reunirse el próximo 19 de diciembre con el compromiso -señalaron ambas partes- de "fortalecer un diálogo bilateral permanente".