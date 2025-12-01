Chipre pone el foco en Ucrania y la relación con EEUU para su presidencia de la UE en 2026

Así lo destacó este lunes el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, en una rueda de prensa junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que subrayó la voluntad de mantener una cooperación institucional "estrecha, transparente y eficaz" con la Eurocámara.

Jristodulidis afirmó que su país está "plenamente preparado" para asumir la presidencia de la UE y apuntó que el apoyo a la independencia y soberanía de Ucrania será "una prioridad", una posición que vinculó a la propia historia de Chipre, todavía dividido desde la ocupación militar turca de 1974.

La República de Chipre, de mayoría griega y perteneciente a la UE, ocupa los dos tercios sur de la isla mediterránea, mientras que la República Turca del Norte de Chipre es solo reconocida por Turquía.

El mandatario insistió en que la presidencia del Consejo "representa a todos los Estados miembros" y que Chipre gestionará los asuntos relacionados con Ankara "como se hace con cualquier país candidato a la adhesión".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jristodulidis destacó además la importancia de reforzar las relaciones transatlánticas, señalando que una cooperación sólida entre la UE y Estados Unidos permite afrontar los desafíos "con mucha mayor eficacia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chipre quiere poner de relieve durante su semestre el papel estratégico de Oriente Medio como "punto de convergencia de intereses" entre ambas orillas del Atlántico.

"Es una región de gran importancia política y necesitamos ver resultados concretos, avances sustanciales para reforzar nuestras relaciones con la región", destacó el presidente chipriota.

Por su parte, Metsola confió en avanzar en los próximos meses y recordó que durante la presidencia chipriota se espera iniciar las negociaciones del próximo presupuesto plurianual, un proceso que debe concluir en un año.

Sobre migración, Metsola dijo que la UE ha dado un paso decisivo con la adopción del Pacto de Migración y Asilo y subrayó que ahora "todos los Estados miembros deben aplicar sus disposiciones".

Jristodulidis presentará formalmente las prioridades del semestre chipriota ante el Parlamento Europeo el 28 de enero en Estrasburgo.

La de 2026 será la segunda presidencia rotatoria que asuma Chipre tras la de 2012, marcada por la crisis de la deuda en Grecia.