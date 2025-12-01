Cientos de automóviles bloqueados en atascos de 12 horas a 30 grados bajo cero en Siberia

"Los atascos de vehículos (principalmente camiones de carga) se observan por segunda jornada en varios tramos" de la autopista, afirmó la agencia rusa RIA Nóvosti, citando una fuente de la Dirección Federal de Carreteras Automovilísticas "Yuzhni Baikal".

La entidad vinculó a esta situación a las intensas nevadas, con fuertes ráfagas de viento y heladas de hasta 30 grados bajo cero, que afectan la región por tercera jornada consecutiva.

"Este conjunto de fenómenos meteorológicos ha creado condiciones difíciles para el transporte en la autopista R-258 'Baikal'", sostuvo.

La dirección de carreteras local indicó que han dispuesto seis barredoras de nieve que trabajan sin descanso y dos motoniveladoras, al tiempo que se han reforzado las fuerzas de la policía de tráfico.

"Además de la difícil situación climática, los atascos fueron provocados por graves violaciones de las leyes de tráfico por parte de conductores de camiones pesados que impidieron a los quitanieves limpiar debidamente la carretera", explicó la fuente.

Según los meteorólogos, esta situación climática se mantendrá hasta el martes, por lo que las autoridades llamaron a los conductores a evitar tomar esta ruta y respetar estrictamente las normas viales.

Las redes sociales han publicado gran cantidad de fotos y vídeos tomados en esta carretera.

Según el canal de Telegram 'Liudi Baikala' (Gente del Baikal), algunos vehículos llevan más de doce horas varados y a algunos se les está acabando el combustible y el agua.

Algunos testigos, citados por las redes sociales, comentaron que habían recorrido apenas 16 kilómetros de los 85 que tiene esta carretera en 13 horas.

El gobernador de la región de Irkutsk, Ígor Kóbzev, informó de que el tránsito en ambas direcciones de la carretera había sido desbloqueado y anunció que a lo largo de la ruta se crearon "puestos con calefacción y alimentación".