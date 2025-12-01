Cinco muertos y cinco heridos en Tayikistán tiroteados desde el lado de Afganistán

"Durante la última semana se produjeron dos incidentes de ataques desde el lado afgano hacia Tayikistán, que provocaron la muerte de cinco personas e hirieron a otras cinco", reza el comunicado en la web del presidente Emomali Rajmón.

El líder tayiko condenó "las acciones provocadoras de los ciudadanos afganos" e instruyó para que se "tomen medidas para resolver la situación y evitar que se repitan tales incidentes".

El Ministerio de Exteriores de Tayikistán comunicó previamente que la noche del 26 de noviembre, en la región de Jatlon, frontera con Afganistán, se produjo un ataque con armas de fuego y un dron cargado con granadas.

El ataque se cobró la vida de tres empleados de la empresa Shokhin SM, todos ciudadanos chinos, cuyos cadáveres serán repatriados.

Las autoridades afganas expresaron sus condolencias y prometieron a Dusambé identificar a los responsables, así como tomar las medidas oportunas.

Tayikistán comparte una frontera de 1.344 kilómetros con Afganistán, la más larga con el país de gobierno talibán, quienes tomaron el poder en 2021 tras la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas del país.