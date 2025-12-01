Coalición gobernante japonesa acuerda reducir hasta un 10 % los escaños de la Cámara Baja

Las formaciones se comprometieron a incluir este objetivo en su acuerdo de coalición adoptado en octubre, y tienen previsto presentar un proyecto de ley al respecto durante la actual sesión extraordinaria del Parlamento, que concluirá el día 17, según informó la agencia local de noticias Kyodo.

Aunque los detalles de la normativa aún se están debatiendo, los avances en esta materia durante una conversación este lunes entre la primera ministra, Sanae Takaichi, y Hirofumi Yoshimura, uno de los dos líderes de Ishin, han generado malestar entre la oposición, cuyo volumen de legisladores elegidos por representación proporcional es relativamente alto.

El secretario general interino del PLD, Koichi Hagiuda, indicó en una rueda de prensa tras la reunión que ambos partidos seguirán debatiendo el asunto con la vista puesta en reducir 25 escaños en distritos uninominales y 20 en representación proporcional.

Yoshimura dijo por su parte en otra comparecencia que una reducción aproximada del 10 % entrará en vigor "automáticamente" si los dos partidos no llegan a una conclusión sobre la reforma en el plazo de un año, según recogió Kyodo.

De los 465 escaños que componen la poderosa Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento japonés, 289 corresponden a los elegidos por circunscripciones, mientras que los 176 restantes se asignan mediante representación proporcional.

El PLD ostenta una mayoría muy ajustada en la Cámara Baja, con 233 escaños tras desarrollos en la última semana, pero sigue siendo minoría en la Cámara Alta, lo que le obliga a buscar apoyo en los partidos de la oposición para legislar.

Entre las formaciones que se han mostrado críticas con el acuerdo está la formación budista Komeito, el hasta este año socio de coalición del PLD, que abandonó la asociación que mantenían desde hacía 26 años tras el ascenso de Takaichi.