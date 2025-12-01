Comisión de Derechos Humanos paquistaní alerta sobre situación del exprimer ministro Khan

Imran Khan, derrocado del poder en abril de 2021, está en prisión desde agosto de 2023 por múltiples condenas y procesos judiciales en curso, relacionados con corrupción, filtración de secretos de Estado, terrorismo y otros cargos.

“La HRCP expresa seria preocupación por los informes sobre condiciones restrictivas de detención y supuestas limitaciones a las visitas familiares del exprimer ministro Imran Khan”, publicó la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán en X este lunes.

El exmandatario y su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), sostienen que todos los casos tienen motivaciones políticas. El PTI ha acusado repetidamente al Gobierno y al Ejército de perseguir a su líder, sus miembros y simpatizantes, acusaciones que ambas instituciones niegan.

A finales del mes pasado, el PTI aseguró que el exprimer ministro había permanecido seis semanas en aislamiento y que se le habían negado todas las visitas familiares. El comunicado se emitió después de que circularan rumores en medios y redes sociales sugiriendo que había sido trasladado a otro lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La situación ha llevado a la HRCP y a otros activistas de derechos humanos a expresar su preocupación sobre las condiciones de Khan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades penitenciarias emitieron un comunicado aclarando que el exprimer ministro se encontraba en buen estado de salud y que no había sido trasladado secretamente desde la cárcel de máxima seguridad de Adiala, en la ciudad guarnición de Rawalpindi.

La Comisión de Derechos Humanos exigió una aclaración al Gobierno y la organización regular de visitas de Khan con familiares y abogados.

“Las denuncias que indican que no ha podido reunirse con sus familiares directos, asociados o asesores legales requieren una aclaración urgente, ya que el acceso regular y sin trabas a la familia inmediata y al abogado es una salvaguarda fundamental contra el aislamiento y el uso indebido del poder de detención”, añadió el HRCP.

El organismo instó al Gobierno federal y al Departamento del Interior de Punjab, que administra la prisión de Rawalpindi, a garantizar que se cumplan las protecciones constitucionales del debido proceso y los estándares internacionales de trato humano.

El sábado, Kasim Khan, hijo del exmandatario, también exigió a las autoridades penitenciarias que proporcionaran pruebas de que su padre estaba vivo y en buen estado. “En las últimas seis semanas ha permanecido en confinamiento solitario en una celda de condenados a muerte sin ningún tipo de transparencia”, publicó su hijo en su cuenta de X.

Añadió que a las hermanas de Khan se les han denegado todas las visitas pese a que existen órdenes judiciales que permiten el acceso. También aseguró que no ha habido llamadas telefónicas, ni encuentros, ni pruebas de vida, y que él y su hermano carecen de cualquier contacto con su padre.