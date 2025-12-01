Costco demanda a Trump para recuperar sus reembolsos arancelarios

En la demanda la compañía señaló que la fecha límite del 15 de diciembre para cerrar el proceso de "liquidación" está muy cerca, y que esto podría impedirle recuperar las tarifas pagadas, aun cuando el máximo tribunal falle a favor de retirar los aranceles en los próximos meses.

Costco pidió además que un juez ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detener la recaudación de los aranceles mientras la Corte Suprema mantiene el caso bajo consideración, con el fin de evitar nuevos pagos que también podrían quedar sin reembolso.

Según la demanda, CBP rechazó una solicitud de la cadena para extender ese plazo de liquidación, procedimiento mediante el cual se calcula el monto final de los aranceles aplicados a los productos importados, lo que deja a la empresa expuesta a pérdidas significativas.

La demanda de Costco señala que tanto el Tribunal de Comercio como el Circuito Federal de Apelaciones que analizaron las demandas contra los aranceles de Trump antes de que la causa llegara al Supremo han advertido que "un importador puede carecer del derecho legal a recuperar reembolsos de derechos por entradas que se han liquidado, incluso cuando luego se descubre que la legalidad subyacente de un arancel es ilegal".

