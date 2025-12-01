C.Roja:Inundaciones dejan 2 millones de afectados y más de 600 muertos en sudeste asiático

En Indonesia, donde las inundaciones y corrimientos de tierra provocados por el ciclón Senyar han afectado vastas áreas de la isla occidental de Sumatra, se han reportado 1,1 millones de afectados, 290.700 desplazados y 435 fallecidos.

En Sri Lanka la cifra de afectados es de 980.000, con 193 muertos y 228 desaparecidos, agregó la federación en un comunicado donde indicó que unas 41.000 familias han sido acogidas en centros acondicionados por las autoridades, mientras que otros miles se han refugiado en domicilios de familiares.

En los dos países las sociedades nacionales de la Cruz Roja han movilizado trabajadores y voluntarios para ayudar en las evacuaciones, distribuir ayuda humanitaria y proveer con servicios sanitarios, aunque algunas zonas afectadas son de difícil acceso.

Según cifras oficiales, el número de víctimas mortales en Indonesia subió a 502 este lunes y además, sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron hoy a 334 el número de fallecimientos confirmados.

En Malasia y Vietnam las inundaciones en determinadas áreas han causado perturbaciones en el transporte y los servicios esenciales, y la recuperación "será difícil sin una asistencia sostenida en el tiempo", subrayó FICR.