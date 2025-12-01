Cuba reconoce sus primeras muertes por la epidemia de chikunguña y dengue

El Ejecutivo cubano registró 33 muertes -21 de ellos menores de edad- por ambas arbovirosis. Un total de 21 personas fallecieron por chikunguña (14 de ellos menores de edad) y otros 12 por dengue (con 7 menores de edad).

El anuncio ocurre luego de semanas de críticas de activistas, disidentes y especialistas, así como las denuncias en medios independientes, quienes censuraron la falta de transparencia gubernamental sobre posibles decesos por estas enfermedades.

El primer foco de chikunguña se detectó en julio (el dengue es endémico), pero no se tomaron medidas a nivel nacional hasta noviembre, cuando ya las cifras de enfermos se habían disparado.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) ha subrayado que aún existe una "amplia circulación" de las arbovirosis en todo el país y ha reconocido recientemente que por el momento no ha podido controlar el brote.

El dengue y el chikunguña -ambas transmitidos por la picadura del mosquito Aedes aegypti- encontraron en Cuba un terreno fértil para esparcirse rápida y descontroladamente.

El país está sumido en una grave crisis económica, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos.

La falta de combustible y de camiones de basura operativo ha limitado notablemente la recolecta de desperdicios -que se acumulan durante días en las calles- lo que ha facilitado los criaderos de mosquitos.

Las campañas estatales de fumigación también se habían reducido de forma sustancial por la falta de personal especializado, productos químicos y el combustible los equipos de fumigación.

Según las autoridades sanitarias, la semana pasada se registraron 5.717 casos nuevos de chikunguña, con lo que suman 38.938 casos en esta epidemia, casi la mitad sólo en noviembre. Actualmente hay 93 graves, la mayoría de ellos son menores de edad.

El Gobierno no ha aportado datos actualizados sobre los contagios de dengue y se ha limitado en afirmar que éste tiene presencia en 14 de las 15 provincias. A principios de noviembre reconocieron un acumulado anual de más de 9.602.

El Minsap está definiendo los casos principalmente por sus síntomas, sin realizar pruebas masivas que confirmen clínicamente la presencia de la enfermedad, según han explicado las propias autoridades sanitarias.

Ejecutivo ha reconocido que las estadísticas oficiales son un subregistro ya que un buen número de enfermos no acude a los hospitales para tratarse por la falta de medicamentos.

Cuba también enfrenta la epidemia con una sanidad pública menoscabada: entre 2021 y 2024 el sistema sanitario perdió un 29 % de sus médicos y un 17 % de su personal de enfermería, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

En una intervención en la televisión estatal el 19 de noviembre, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, afirmó que el país tendrá que hacer frente a la epidemia con falta de "personal" y de "equipo".