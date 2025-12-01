Definiendo lo premium a través de la tecnología: JETOUR G700 abre un nuevo capítulo global con la Arquitectura GAIA

Para el mundo todoterreno, la potencia es la base. La Arquitectura GAIA integra profundamente el sistema híbrido super iDM-Off Road, que ofrece una potencia total de 665 kW y 904 caballos de fuerza, equivalente a un motor V12. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4,6 segundos.

En el núcleo del sistema de potencia, el motor híbrido especializado GAIA 2.0TD entrega 155 kW de potencia máxima, 340 N·m de torque máximo y una eficiencia térmica del 45,95 %, con un consumo de combustible de solo 8,95 L/100 km a bajo nivel de carga. Esto permite que el G700 opere en su rango de revoluciones más eficiente y económico durante la conducción a larga distancia.

El motor GAIA 2.0TD está equipado con seis sistemas de impermeabilización para alcanzar una protección de nivel IP68 frente a entornos extremos. Estos incluyen respiraderos de aire de polímero, correas totalmente selladas, un generador con certificación IP68 y bobinas de encendido con cuádruple sello.

Como SUV híbrida todoterreno, el sistema de tres componentes eléctricos del G700 es clave para su rendimiento. Incorpora una DHT delantera 10-en-1 de dos velocidades, líder en la industria, que entrega 6.314 N·m de torque a la rueda delantera con una respuesta de 10 milisegundos, junto con un motor P3 de 210 kW y un sistema de control térmico preciso para reducir la pérdida de energía y mantener una carga óptima en la batería.

El G700 está equipado con embragues tipo dog clutch electrónicos en los ejes delantero y trasero, además de un bloqueo central virtual, formando un sistema todoterreno de alto rendimiento. Este sistema cuenta con tres fortalezas fundamentales:

1. Un torque de bloqueo superior a 20.000 N·m, estableciendo un estándar líder en la industria.

2. Un tiempo de respuesta de solo 20 milisegundos, permitiendo corregir de inmediato cualquier deslizamiento de las ruedas.

3. Pruebas de durabilidad superiores a 1 millón de ciclos, garantizando un rendimiento confiable a lo largo de toda la vida útil del vehículo.

La capacidad de vadeo del G700 se ha mejorado aún más, alcanzando los 970 mm. También incorpora una función inteligente de limpieza de discos de freno, líder en la industria. Cuando el vehículo entra en agua a una profundidad de 200 mm, el sistema activa automáticamente esta función para mantener la seguridad de frenado.

Desde su plataforma técnica hasta la experiencia final del producto, el G700 no solo demuestra el poderoso potencial de la Arquitectura GAIA, sino que también marca el salto integral de JETOUR hacia el segmento premium e inteligente, ofreciendo una experiencia de alta gama sin precedentes para usuarios en todo el mundo.

