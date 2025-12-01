Demócrata que participó en video para militares acusa a Trump de lanzar campaña de acoso

Kelly afirmó, en una rueda de prensa en el Capitolio, que ese comentario no solo profundiza "la escalada de la retórica política", sino que llega en un momento de creciente violencia en el país.

El senador responsabilizó directamente a Trump por el aumento de amenazas dirigidas contra él y su esposa, la excongresista Gabby Giffords, quien sobrevivió a un atentado en 2011.

"No soy ajeno a la violencia política; Gabby y yo no somos ajenos a ella. Ya recibimos muchas amenazas. Ella sigue recibiendo amenazas. Recibe amenazas de muerte, sobre todo hoy, por lo que Donald Trump dijo sobre mí hace diez días", enfatizó Kelly.

El demócrata, capitán retirado de la Marina y exastronauta, participó el mes pasado junto a otros cinco legisladores demócratas con experiencia militar o en inteligencia en un breve video que recordaba a los militares su obligación de no obedecer órdenes contrarias a la ley.

El video se publicó en un momento marcado por los ataques sumarios, que la ONU ha calificado de ilegales, del Ejército estadounidense contra supuestas narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental.

Además, el pasado jueves el diario The Washington Post informó, citando a funcionarios anónimos, que en un bombardeo el 2 de septiembre en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta lancha vinculada con el narcotráfico, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial, alegaciones que el Congreso va a analizar por si constituyera un crimen de guerra.

El mensaje de los legisladores desató la ira de Trump, quien acusó a los participantes de "conducta sediciosa" y llegó a sugerir que debían ser ejecutados, lo que generó amenazas de muerte contra los congresistas.

La semana pasada, el Pentágono anunció una investigación contra el demócrata luego de sus comentarios contra Trump.

Kelly también criticó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por anunciar a través de redes sociales una investigación en su contra. Afirmó que Hegseth está "politizando" al Pentágono y recordó que su trayectoria como veterano de combate y exastronauta no lo exime de ser objeto de represalias cuando cuestiona decisiones del Gobierno.

El senador se refirió a Hegseth como alguien que "corre por el escenario como si fuera un niño de 12 años jugando a los militares".