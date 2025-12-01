Desconocido abogado gana las primarias presidenciales del partido de Alan García en Perú

Renovación Popular y el Partido Aprista, del fallecido expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), fueron los únicos grupos políticos que eligieron las elecciones primarias para designar a su postulante, en tanto que otros 37 partidos han preferido utilizar la modalidad de delegados para determinar a su candidato para los comicios de abril próximo.

De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), López Aliaga obtuvo el 93 % de los 9.899 votos emitidos, de un total de 37.038 electores hábiles para esta elección primaria a nivel nacional, al presentarse como candidatura única para ese partido político.

De esta forma, López Aliaga, que figura en los sondeos como el aspirante con mayor intención de voto hasta el momento con entre 6 y 8 %, superó la valla mínima de votación de afiliados, establecida en el 10 %, al obtener el 26,7 % de participación ciudadana.

Junto al exalcalde postulan la congresista Norma Yarrow para la primera vicepresidencia y Jhon Ramos para la segunda vicepresidencia.

En el caso del candidato aprista, la elección tuvo a 42.655 electores hábiles a nivel nacional, con una participación de 37 % para las primarias celebradas el domingo.

La fórmula encabezada por Valderrama se impuso con el 25,9 % de la votación, sobre la candidatura encabezada por el exministro Javier Velásquez Quesquén e integrada por una de las hijas de Alan García, Carla García, que alcanzó el 24,6 % de votos.

Valderrama, abogado de 37 años, se presenta con María Valdivia y Lucio Vásquez en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

El joven militante aprista, que forma parte de la Comisión Política Nacional del partido desde 2021, ganó en las primarias sobre antiguos líderes políticos y exministros de García, que se suicidó en 2019 para evitar una detención por presuntos sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, con la promesa de darle a la agrupación una "renovación" y un "rostro limpio" con unidad.

Las elecciones presidenciales en Perú se realizarán el 12 de abril de 2026 entre una ola de candidatos de 39 organizaciones políticas, con una muy probable segunda vuelta en junio próximo, para tomar el cargo que actualmente desempeña, en forma interina, el congresista José Jerí (2025-2026).