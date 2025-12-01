Desmantelada la primera célula en España de la organización terrorista neonazi 'The Base'

Según informó este lunes la Policía, las detenciones, que se produjeron el pasado martes en la provincia de Castellón (este), tuvieron lugar tras detectar a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de 'The Base'.

De los tres detenidos, el líder de la organización ya está en prisión provisional.

Esta organización opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante (crear el caos mediante el terrorismo para acelerar el colapso del sistema) y la preparación para una 'guerra racial'.

Los investigadores descubrieron una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más, cuyos integrantes estaban altamente radicalizados y en disposición de realizar atentados.

Comprobaron que los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical y estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', quien hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Los agentes incautaron dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista y propaganda neonazi, entre otros objetos.

Agentes de Europol participaron en la fase de análisis de información.