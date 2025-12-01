Díaz pide al PP levantar "veto" para actuar contra corrupción y que no "frivolice" con ETA

Díaz se pronunció en ese sentido tras la manifestación convocada el domingo en Madrid por el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la corrupción.

"Ante la preocupación del señor (presidente del PP, Alberto Núñez) Feijóo, este que representa el M. Rajoy y Aznar, que levante el veto para que tomemos medidas en nuestro país y acabar de una vez por todas con la corrupción", declaró la política a su llegada a la reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.

Además, ante las palabras de Díaz Ayuso sobre ETA en la protesta de ayer, la ministra de Trabajo española le pidió dejar de "frivolizar" con esa banda terrorista que ya no existe.

En ese sentido, aseguró que Díaz Ayuso el domingo "sacó el comodín de una ETA que afortunadamente en nuestro país ya no existe".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No es más que un comodín para tapar las miserias políticas que tienen en su gestión: 7.291 personas fallecidas como consecuencia de una gestión inefable en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, los fraudes fiscales que le acompañan en su vida", comentó Díaz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por tanto, creo que basta ya de frivolizar con ETA, que afortunadamente en nuestro país ETA ya no existe. ETA ya no existe. Basta ya de bromas", aseveró.

La vicepresidenta segunda también dijo que el hecho de que el PP "de M.Rajoy y Aznar salgan a la calle a manifestarse contra la corrupción es para hacérselo mirar".

"Con todo, la semana pasada el señor (secretario general del PP, Miguel) Tellado, pidió mi dimisión porque yo defendí legítimamente las movilizaciones pacíficas en nuestro país. Yo no soy como ellos y defiendo que se movilicen aunque no comparta nada de lo que hacen", expuso.

"Lo que sí que le pido al Partido Popular, ya que le preocupa la corrupción, es que levante el veto y podamos tomar medidas contra la corrupción en nuestro país", expresó.

Díaz se refirió en concreto a la votación en la que PP, Vox y Junts votaron en el Congreso de los Diputados en contra de la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción.

"La corrupción es un problema gravísimo en nuestro país. La corrupción erosiona la democracia y lo que tenemos que hacer es tomar medidas para ser un país similar a los de nuestro entorno, no hablo de los del sur de Europa, y tomar medidas para actuar antes de que los fenómenos de la corrupción se produzcan", aseveró.

Detalló que la propuesta de Sumar pretendía regular, "como dice el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), la primera agencia anticorrupción en nuestro país, dotada con medios materiales y por supuesto profesionales completamente independientes".

"Nos hemos encontrado con que las tres derechas de nuestro país impidieron que esta norma saliera adelante", criticó.

Igualmente, consideró que "no es adecuado que los cargos públicos, igual que otros colectivos profesionales en España, estén aforados por razones de corrupción".

"Tendrán que estar aforados, lógicamente, en el ejercicio de su cargo, pero no para cuestiones que son extramuros al ejercicio de los cargos profesionales", declaró, e incidió en que la corrupción "corroe la democracia" y es "un problema severísimo en España".

"Nosotros lo que creemos es que hay que actuar con claridad frente a la corrupción, y los que están golpeando la posibilidad de tomar medidas tienen que explicárselo a los españoles y a las españolas", añadió, y recalcó que la corrupción "no es ni de derechas ni de izquierdas; es corrupción, y hay que acabar con ella, venga de donde venga".