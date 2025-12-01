Diputado ruso dice que filtración de contactos diplomáticos acelera el bloqueo de WhatsApp

"Según mi información, la reciente filtración de las negociaciones diplomáticas fue un detonante adicional (e importante) para acelerar las drásticas medidas contra WhatsApp", escribió el legislador en Telegram.

El regulador de las comunicaciones ruso, Roscomnadzor, advirtió previamente de que WhatsApp podría ser completamente bloqueado en este país, pese a su popularidad entre los usuarios rusos.

"La limitación paulatina de las llamadas en WhatsApp comenzó en agosto, de lo cual Roscomnadzor informó a los medios. Las limitaciones se implementan por etapas, permitiendo a los usuarios comenzar a utilizar otros sistemas de mensajería. Recomendamos mudarse a los servicios nacionales", informó la entidad en un comunicado.

Roscomnadzor señaló que "en el caso de que el sistema de mensajería no cumpla las exigencias de la legislación rusa, entonces será bloqueado totalmente".

Según el diputado ruso, las autoridades han sacado lecciones de las políticas de WhastApp.

"La conclusión fue que los propietarios de la plataforma de mensajería no solo hacen caso omiso a su uso con fines ilegales, sino que participan activamente en actividades ilícitas", dijo.

El Kremlin denunció la semana pasada que quienes piden la destitución de Witkoff tras la filtración a la prensa de su conversación telefónica con el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, buscan "frenar el tímido impulso hacia el arreglo pacífico".

Al tiempo que se mostraba indignada con las filtraciones, Rusia quitó hierro a la conversación telefónica en la que Witkoff llamó a Ushakov a trabajar en un plan de paz y le recomendó que el presidente ruso, Vladímir Putin, llamara al líder estadounidense, Donald Trump, para felicitarle por su éxito diplomático en Gaza.

Las autoridades rusas han reconocido que aparte de conversaciones por canales de comunicación seguros, los representantes de Moscú y Washington han usado WhatsApp para algunos contactos.