Ecuador inaugura el primer centro fitosanitario de pitahaya en la Amazonía

Este centro aspira a fortalecer el manejo fitosanitario, productivo y de inocuidad de toda la cadena agroexportadora de la pitahaya, una fruta característica del continente americano.

"La construcción del Cefidep refleja una inversión estratégica del Estado y la cooperación internacional para fortalecer la competitividad y la tecnificación de la cadena de pitahaya", explicó en un comunicado el ministerio, impulsor del centro a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario y con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El sector de la pitahaya del país andino reúne a 2.260 productores, 514 acopiadores, 678 comercializadores directos, 602 exportadores e integra a miles de familias en 18 provincias del Ecuador.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, destacó durante la inauguración que este centro marca un antes y un después para el sector y que es un "ejemplo para el resto de cadenas productivas que necesitan implementar buenas prácticas agrícolas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se prevé que el espacio atienda a más de 1.500 productores y 60 acopiadores con diferentes servicios técnicos como atención directa, formación especializada y diagnóstico fitosanitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador es uno de los principales proveedores de pitahaya del mundo. En el 2024, las exportaciones de esta fruta superaron las 50.000 toneladas, con un valor de 158 millones de dólares. Actualmente, la pitahaya ecuatoriana llega a 61 mercados internacionales.