Egipto inicia votación para repetir los comicios en distritos anulados por irregularidades

Los comicios generales en Egipto se celebran cada cuatro años en dos fases para elegir los 568 escaños que se deciden por votación directa.

La votación que arrancó este lunes es una repetición de las elecciones de la primera etapa en 19 distritos anulados y se desarrollará durante dos días en las misiones diplomáticas egipcias en el extranjero, seguidos por otros dos en el interior del país, según la Autoridad Nacional Electoral (ANE).

Esa primera fase electoral tuvo lugar los pasados 10 y 11 de noviembre en 14 de las 27 provincias del país de los faraones para elegir a 142 diputados de entre 1.281 candidatos.

La segunda se desarrolló en las 13 provincias restantes para decidir de entre 1.316 aspirantes el destino de 142 de los 568 escaños que se eligen por votación directa.

El resto de los escaños se eligen a través de las listas que presentan varios partidos políticos, incluido el mayoritario Partido del Futuro de la Patria.

El Parlamento egipcio está compuesto por 596 escaños en total, de los que 568 son elegidos de forma directa, mientras que los 28 restantes son designados por el jefe de Estado.

La primera fase fue caracterizada por "graves irregularidades" que provocaron la intervención de Al Sisi para pedir a la autoridad electoral que examinara las vulneraciones electorales y tomara las medidas necesarias de acuerdo con la normativa vigente.

Entre otras infracciones detectadas por la ANE figuran violaciones de las normas de campaña, la no entrega de copias del acta de recuento a candidatos o sus representantes y discrepancias significativas en los resultados entre distintas mesas electorales, fallos que, según la autoridad electoral, "socavan la integridad y legitimidad del proceso electoral".