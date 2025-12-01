El Consejo Electoral de Ecuador oficializa el triunfo del 'No' en el referéndum de Noboa

Con cinco votos a favor, el pleno del CNE decidió oficializar los resultados numéricos después de que no se presentaron hasta el pasado domingo recursos subjetivos contenciosos electorales contra ellos por parte de ninguna organización política o social.

Según el conteo oficial, el 'No' se impuso con el 61,8 % en la pregunta sobre la instauración de una Asamblea Constituyente con la que Noboa buscaba que se redactase una nueva carta magna que sustituyera a la actual, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Por su parte, el 60,82 % de los votantes rechazó que se elimine la prohibición constitucional de instalar de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una iniciativa que habría abierto la puerta a que Estados Unidos vuelva a tener una base en el Pacífico suramericano, como la que ya tuvo en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial y en la ciudad costera de Manta hasta 2009.

Además, el 53,71 % dijo 'No' a reducir el número de asambleístas de 151 a 73; y el 58,3 % se negó a eliminar la financiación pública a los partidos políticos.

