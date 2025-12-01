El 'Cyber Monday' inicia en EEUU con una previsión récord de gasto online, gracias a la IA

Los compradores estadonunidenses gastarán hoy un 6,3 % más en términos interanuales, según estima la firma Adobe Analytics.

Los mayores descuentos se concentran hoy en los productos electrónicos, con rebajas de hasta un 30 % sobre el precio original; en juguetes (un 27 %) y en ropa (un 26 %).

También hay fuertes ofertas en ordenadores (un 24 %), televisores (23 %), electrodomésticos (19 %), artículos deportivos (19 %) y muebles (18 %).

Por empresas, la tecnológica Apple ofrece productos como sus AirPods Pro 3 por 220 dólares (con un 12 % de descuento), o seis meses de su plataforma de 'streaming' Apple TV+ por 36 dólares.

En el sector de los videojuegos, la Nintendo Switch 2, uno de los productos más comprados durante el Black Friday, será una de las estrellas de este día al venderse por 449 dólares (50 dólares menos de lo habitual).

Entre los juguetes tradicionales se destacan las ofertas de varios productos LEGO, entre ellos un calendario de adviento de la película 'Frozen' que se vende por 24 dólares (con un 47 % de descuento).

Mientras, Amazon ofrece descuentos de hasta un 30 % en ropa y complementos de marcas como Victoria Secret, Adidas o North Face.

En su comunicado, Adobe Analytics destaca el "importante papel" que jugará la inteligencia artificial generativa durante el 'Cyber Monday'.

En este sentido, se espera que el tráfico de IA hacia páginas webs de minoristas -medido por los clics de los compradores en un enlace- aumente hoy un 670 % interanual.

Según el portal de análisis de datos de páginas web, los consumidores utilizan estas herramientas principalmente para hacer compras en sectores como el de electrodomésticos, juguetes, videojuegos, electrónica y joyería.

Adobe Analytics estima que, durante el día de hoy, más de la mitad del gasto en línea (57 %) provenga de tres sectores: la electrónica (3.600 millones de dólares); la ropa (2.700 millones) y los muebles (1.800 millones).

Según la compañía, también triunfarán entre los consumidores los productos de cosmética, que recaudarán unos quinientos millones de dólares, y los artículos deportivos, que generarán ventas por otros quinientos millones de dólares.

La entidad pronostica que las ventas en Internet aumenten especialmente en el caso de auriculares y altavoces Bluetooth (un 1.900 %); televisores (1.800 %); relojes inteligentes, dispositivos de seguimiento de actividad física y consolas de videojuegos (1.600 %); frigoríficos y congeladores (1.400 %) y electrodomésticos de cocina (1.400 %), entre otros.

Por otra parte, las compras online alcanzarán su pico en la noche, entre las 20:00 y las 22:00 hora de Nueva York (01:00 y 03:00 GMT del martes), con un gasto récord de dieciséis millones de dólares por minuto.

Además, los dispositivos más usados para comprar hoy serán los teléfonos móviles, que supondrán el 58 % de las ventas en línea y que representarán un gasto de 8.200 millones de dólares, un 7,9 % más a nivel interanual.