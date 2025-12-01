El euro sube y llega a los 1,1650 dólares pese al debilitamiento de la eurozona

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1629 dólares, frente a los 1,1589 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1646 dólares.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EE.UU. bajó en noviembre inesperadamente 0,5 puntos, hasta 48,2 puntos, por lo que la actividad industrial estadounidense se contrajo, según cifras del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro bajó en noviembre hasta 49,6 puntos (50 puntos en octubre), el mínimo desde junio, debido a la debilidad de la demanda, según S&P Global.

Si el indicador se sitúa por debajo de 50 puntos indica una contracción de la actividad del sector manufacturero.

"La debilidad económica en Alemania y Francia afecta negativamente a las condiciones del sector manufacturero de la zona euro en su conjunto", añadió S&P Global.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo en una entrevista con El Periódico que "el nivel actual de tipos de interés, mientras no cambien las circunstancias, es el adecuado" en el 2 %.

El dólar se mantiene débil dadas las perspectivas de que La Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés la próxima semana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a bordo del avión presidencial Air Force One que ya ha decidido quién sustituirá al presidente de la Fed, Jerome Powell, pero no dio nombres.

Uno de los candidatos es el director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, el principal asesor económico.

Trump ha criticado a Powell en numerosas ocasiones por no bajar los tipos de interés para estimular la economía.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1590 y 1,1651 dólares.