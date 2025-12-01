El Festival del Cómic de Angulema suspende su edición de 2026 por el boicot del sector

"La edición 2026 del festival no puede materialmente desarrollarse en condiciones adecuadas", anunció la empresa 9e Art+, la sociedad organizadora del Festival Internacional del Cómic de Angulema en un comunicado.

Tras la retirada de los autores y posteriormente de los editores, los financiadores públicos del festival instaron a la empresa hace diez días a "sacar las conclusiones que exige esta realidad" de boicot de todo el sector, descontento profundamente con 9e Art+.

"Esta situación no es en absoluto resultado de una decisión de la empresa 9e Art+, cuyo único propósito es el Festival Internacional de Cómics de Angulema (FIBD), sino de una decisión unilateral tomada en consulta por los financiadores públicos", afirmó en el comunicado la sociedad privada que ha estado bajo presión durante varios meses.

La compañía, que organiza desde 2007 la que es una de las mayores citas mundiales del cómic, ya comunicó el parón de los preparativos del certamen a varios de sus socios el pasado 27 de noviembre en un correo electrónico que se filtró a la prensa.

Hasta la fecha, 9e art+ había rechazado la posibilidad de que la edición de 2026, prevista entre el 29 de enero y el 1 de febrero, no fuese a celebrarse, a pesar de la llamada generalizada al boicot por parte de los autores y de las dudas manifestadas por buena parte de las grandes editoriales del cómic de Francia, que junto con Bélgica es una de las grandes potencias del noveno arte a nivel mundial.

Los profesionales del sector acusan a 9e Art+ de derivas comerciales, falta de ambición y de transparencia y haber despedido a una empleada tras una denuncia por violación en 2024.

El descontento escaló a raíz de la renovación de la licitación de organización concedida a esa empresa a partir de 2028, si bien ante las críticas se decidió que debería trabajar en coordinación con el organismo público Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen (CIBDI).

Hace casi tres semanas, a raíz de la oposición frontal manifestada por las grandes firmas del cómic mundial, el festival se plegó a invalidar el resultado de esa licitación y anunció que la participación de 9e Art+ no se renovaría más allá del contrato actual, que termina en 2027.

La medida, sin embargo, no fue suficiente para aplacar la que ya es la mayor crisis de este festival en su historia desde su fundación en 1974, ya que las dos próximas ediciones seguían sobre el papel en manos de 9e Art+.