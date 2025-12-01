El fiscal general de Honduras pide respetar la voluntad ciudadana en las urnas

"La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse, y estaremos vigilantes para que la decisión expresada en las urnas sea respetada", subrayó Zelaya en un mensaje en la red social X.

El llamado del fiscal se produce en medio de un escrutinio parcial ajustado según el cual y que con el 57,03 % de las mesas escrutadas, favorece a Asfura con 749.022 votos (39,91 %) frente a los 748.507 (39,89 %) de Nasralla, una diferencia mínima que mantiene la contienda abierta.

Por su parte, la candidata presidencial Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda), registra 359.548 sufragios (19,16 %), de acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura, hijo de padres de origen palestino, recibió la semana pasada un respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó al electorado hondureño a apoyarlo y prometió "mucho apoyo" para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".

El fiscal hondureño señaló que la Fiscalía "siempre fue garante" del normal desarrollo del proceso electoral y que "continúa su labor, ejerciendo la acción penal que la Constitución le confiere para defender los intereses de la sociedad".

En el país centroamericano no existe segunda vuelta electoral, de modo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos resultará ganador y asumirá la Presidencia el 27 de enero de 2026, en sustitución de Xiomara Castro, de Libre.

En los comicios celebrados este domingo se eligió además a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales.