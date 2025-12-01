El Gobierno de Nicaragua envía a sus casas a más opositores que estaban en prisión

Las excarcelaciones se dan en medio de presiones y condenas de EE.UU. por el encarcelamiento o "desaparición forzada" de disidentes nicaragüienses por parte del Ejecutivo sandinista y en momentos en que Washington evalúa Imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés) por presuntas violaciones a los derechos humanos y laborales.

El filósofo y catedrático desnacionalizado y excarcelado Freddy Quezada también ha argumentado que "la excarcelación de los presos políticos nicaragüenses es parcial aún, pero significativa por parte de la dictadura, y debe verse internacionalmente no solo por los acontecimientos en ciernes en Venezuela sino por el comportamiento de Rusia y de China con respecto al hemisferio".

Ni el Gobierno de Ortega y Murillo, ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional, se han pronunciado sobre las excarcelaciones que suman al menos quince desde el sábado pasado y veinte en el último mes.

Los cuatro excarcelados y enviados a sus casas este lunes son Octavio Caldera, Yolanda González, Luis Francisco Ortiz, y Carlos Vanegas, todos originarios del departamento (provincia) de Masaya, vecina de Managua.

En una declaración, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia advirtió que esas excarcelaciones "realizadas bajo condiciones restrictivas no representan libertad plena, sino una modalidad renovada de control estatal".

Por su parte, el organismo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señaló que el envío de opositores al régimen de casa por cárcel forma parte de una estrategia del Gobierno de Ortega y Murillo "para manipular la percepción pública y confundir a la comunidad internacional".

"Estas medidas mantienen a las personas bajo vigilancia, restricciones y amenazas latentes; sin garantizar sus derechos y sin poner fin al castigo político", indicó la ONG.