'El mal de Aira', del colombiano Andrés Restrepo, gana premio de literatura en España

El jurado, reunido este lunes en Oviedo (norte), valoró la "combinación de lo culto y lo absurdo" que ofrece Restrepo Gómez (Medellín, 1996), por medio de una "prosa rica, amena y cargada de intención" que da como resultado un "texto irreverente bajo la capa protectora de la autoparodia y con un tono humorístico desde el que lanza en realidad serias reflexiones sobre el arte y la literatura".

Restrepo Gómez, realizador audiovisual, guionista, dramaturgo, narrador y poeta, vive desde 2016 en Buenos Aires, donde ha sido docente en la Escuela Profesional de Cine de Eliseo Subiela y donde actualmente realiza un máster de Dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes.

El premio Tigre Juan, dotado con 10.000 euros en metálico para el ganador, y con 5.000 euros para el finalista, busca "reconocer una obra narrativa de indiscutible calidad literaria, que, sin embargo, no ha alcanzado todavía la difusión o el reconocimiento que merece", según el presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, David Álvarez.

Creado en 1978, el galardón, que toma el nombre de la novela del autor Ramón Pérez de Ayala, originario de Oviedo, también reconoció como finalista a 'El chico que ganaba todos los premios', del español Miguel Ángel González (Madrid, 1982).

Asimismo, el jurado hizo una mención más a las otras tres obras seleccionadas como prefinalistas, todas ellas escritas por autores españoles: 'El incidente', de Daniel Jiménez; 'Estival', de Guillermo Aguirre; y 'Aguafuertes', de Jesús del Campo, por destacar con "sus arriesgadas y particulares propuestas".