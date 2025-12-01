El Nikkei baja un 1,89 % por las expectativas de que suban los tipos este mes

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 950,63 puntos, hasta 49.303,28 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,19 %, o 40,11 puntos, hasta situarse en 3.338,33 unidades.

En un discurso en la localidad de Nagoya televisado por la cadena japonesa NHK, Ueda aseguró que aprecia una reducción de la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses, señales de crecimiento salarial y ganancias corporativas sólidas, disparando las expectativas de una subida de tipos en la reunión de política monetaria del BoJ del 18 y 19 de diciembre.

"Tenemos la intención de tomar una decisión apropiada sobre si subiremos aún más los tipos de interés", dijo el responsable, destacando que la posible subida "no pretende frenar la economía, sino ser un proceso de soltar gradualmente el acelerador para lograr una estabilidad económica y de precios".

Los comentarios se interpretaron como la señal más clara hasta ahora de que el banco central pretende continuar con su proceso de normalización de la política monetaria, que quedó en suspenso en enero para evaluar el impacto de los aranceles estadounidenses tras la llegada al poder del presidente Donald Trump.

Sus palabras contribuyeron también a una ligera apreciación del yen frente al dolar, que este lunes se cambiaba en el entorno de los 155,6, mientras el rendimiento del bono japonés a largo plazo se disparó hasta el 1,875 %, su nivel más alto en 17 años y medio.