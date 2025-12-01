El papa congrega a 15.000 jóvenes libaneses y les pide cambiar el curso de la historia

En este lunes de fiesta decretado por el Gobierno, cerca 15.000 jóvenes, también sirios e iraquíes, recibieron con entusiasmo al pontífice estadounidense, que recorrió en un carrito de golf la plaza entre los coros y gritos de los chicos y chicas que le esperaron durante horas.

Después, los jóvenes leyeron algunos testimonios de su miedo a la guerra o al futuro debido a la inestabilidad económica, le hablaron de la devastación del puerto de Beirut en 2020 y la necesidad de tener que emigrar.

"Vivimos en un país sin estabilidad, ni en seguridad ni en economía. Cada día, cargamos con el miedo a lo desconocido, al peligro, a una guerra que podría estallar en cualquier momento, sin saber dónde o cuándo", le dijeron al papa en una clara referencia a los bombardeos de Israel en el sur de Líbano a pesar de la tregua firmada hace justo un año.

"Sus relatos hablan de valentía en el sufrimiento, de esperanza en la desilusión, de paz interior en medio de la guerra. Son como estrellas luminosas en una noche oscura, en la cual ya vislumbramos el resplandor del alba. En todos estos contrastes, muchos de los aquí presentes pueden reconocer sus propias experiencias, tanto en el bien como en el mal", les dijo en francés el pontífice.

Recordó que "la historia del Líbano está tejida de páginas gloriosas, pero también marcada por heridas profundas que tardan en cicatrizar. Estas heridas tienen causas que sobrepasan las fronteras nacionales y se entrelazan con dinámicas sociales y políticas muy complejas".

"Queridos jóvenes, quizá lamenten haber heredado un mundo desgarrado por guerras y desfigurado por injusticias sociales. Y, sin embargo, en ustedes reside una esperanza, un don, que a nosotros adultos parece escapársenos. Ustedes tienen tiempo. Tienen más tiempo para soñar, organizar y realizar el bien. ¡Ustedes son el presente y en sus manos ya se está construyendo el futuro!", les dijo el pontífice.

"Y tienen el entusiasmo para cambiar el curso de la historia. La verdadera resistencia al mal no es el mal, sino el amor, capaz de curar las propias heridas mientras sana las de los demás", agregó.

León XIV instó a los jóvenes a construir "un futuro nuevo, que debe anunciarse mediante la reconciliación y la ayuda recíproca"

"¡Construyan un mundo que sea mejor que el que han encontrado!. Ustedes, jóvenes, son más directos en tejer relaciones con los demás, incluso diferentes por su entorno cultural o religioso", añadió.