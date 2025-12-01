El petróleo Brent baja un 0,05 % hasta los 63,17 dólares

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) frente al cierre de la última sesión, cuando finalizó en 63,20 dólares.

El descenso se atribuye a la preocupación por un posible exceso de oferta global, después de que el domingo la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEC+) decidieran mantener sin cambios el nivel de su suministro conjunto, que representa cerca de la mitad de la producción mundial, al menos hasta el 1 de abril de 2026.

Según los analistas, influyen sobre los precios las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el comportamiento de la demanda global, en especial en economías clave como Estados Unidos y China.