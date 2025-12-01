El petróleo de Texas sube un 1,32 %, hasta 59,32 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero sumaron 0,77 dólares para cerrar en 59,32 dólares.

El repunte se produjo luego de que una de las tres amarras de un oleoducto clave que transporta crudo de Kazajistán hacia la costa del Mar Negro, operado por el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), resultara severamente dañada tras un ataque ucraniano durante el fin de semana.

Kazajistán presentó una protesta formal a Ucrania por el ataque en el puerto ruso de Novorossíisk, que destruyó una terminal de carga. Este oleoducto mueve un promedio de 1,6 millones de barriles diarios, y el CPC indicó que "cualquier operación adicional es imposible" hasta que se repare el daño.

Además, los mercados evalúan posibles operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela, especialmente después de que el presidente Donald Trump anunciara el cierre del espacio aéreo durante el fin de semana.

A pesar de estas tensiones, los analistas mantienen un panorama bajista para el mercado, con expectativas de un excedente significativo de petróleo el próximo año.

"Si bien la perspectiva del mercado es bajista debido a la previsión de un gran excedente, los riesgos persistentes en la oferta hacen que las condiciones bajistas no se reflejen por completo en los precios", afirmó Warren Patterson, jefe de estrategia de commodities de ING Groep NV en Singapur.