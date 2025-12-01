El presidente de la Cedeao viaja a Guinea-Bisáu para dialogar con los líderes golpistas

“Como presidente de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cedeao, me encuentro actualmente en Guinea-Bisáu para dialogar con los líderes militares sobre la situación política actual”, indicó Bio en sus redes sociales tras llegar al aeropuerto de la capital, Bisáu.

La Misión de Mediación de Alto Nivel de la Cedeao también incluye al presidente de la Comisión del bloque regional integrado por doce países, Omar Alieu Touray, al representante de la ONU para África Occidental y el Sahel, Leonardo Simão, y a la representante de la Cedeao en Bisáu, Ngozi Ukaeje, según reportaron medios locales.

Destacó la ausencia de los presidentes de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, del Consejo de Togo (jefe de Gobierno), Faure Gnassingbé, y de Cabo Verde, José Maria Neves, quienes habían sido anunciados como parte de la misión de mediación.

La delegación buscará establecer un diálogo con los líderes del golpe de Estado para garantizar el restablecimiento del orden constitucional.

Los líderes de la organización regional se reunieron en una cumbre virtual el pasado jueves para analizar la situación de Guinea-Bisáu, tras el golpe de la víspera, y decidieron suspender al país como miembro de la Cedeao, una medida que también adoptó la Unión Africana (UA) este fin de semana.

En la reunión, los jefes de Estado y Gobierno condenaron el golpe “en los términos más enérgicos”, exigieron "el restablecimiento incondicional del orden constitucional sin demora" y rechazaron "cualquier acuerdo que perpetúe la interrupción ilegal del proceso democrático y la subversión de la voluntad del pueblo de Guinea-Bisáu”.

Los militares dieron un golpe de Estado el miércoles pasado, antes del anuncio al día siguiente de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

El 27 de noviembre, el general Horta N'ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, fue nombrado como “presidente de transición” por un año.

En los comicios, tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria.

Elegido en 2019, Embaló -que huyó a Senegal tras el golpe y, desde ese país, viajó a la República del Congo- ha gobernado en medio de constantes tensiones políticas, rivalidades dentro de las fuerzas de seguridad, acusaciones de complots frustrados y sospechas de injerencia militar.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).