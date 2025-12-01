El presidente indonesio visita zonas inundadas con centenares de muertos y desaparecidos

El exgeneral indonesio, que partió esta mañana desde Yakarta, tiene previsto supervisar los trabajos de emergencia en la regencia de Tapanuli Norte, en la provincia de Sumatra Septentrional y una de las regiones más afectadas por el desastre.

"El Gobierno insta a la población a mantenerse alerta y a seguir las indicaciones de las autoridades sobre el terreno", apunta hoy el comunicado gubernamental sobre el viaje de Prabowo.

Conforme a los datos de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, al menos 442 personas han muerto, mientras los equipos de rescate tratan de localizar a otros 402 desaparecidos en las provincias del norte y el oeste de Sumatra, oeste del archipiélago indonesio, afectadas por las inundaciones.

Más de 1,1 millón de personas se han visto afectadas por el desastre, de las cuales unas 290.000 han sido desplazadas, según las cifras oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Testimonios de los afectados relatan cómo viviendas y comercios fueron arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios junto a los pocos muros que quedaron en pie.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de que las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas, hay al menos tres subdistritos de la provincia de Aceh, norte de Sumatra, a los que los rescatistas no han podido acceder.

Estas zonas se encuentran con las carreteras de acceso cortadas y sin telecomunicaciones ni suministro eléctrico, apuntan las autoridades locales.

"Una solución es canalizar la ayuda por aire", apuntó el domingo en un comunicado Iskandar Usman Al-Farlaky, responsable de la regencia de Aceh Oriental.

La situación del desastre ha superado a algunas autoridades locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de la covid y el tsunami del océano Índico en 2004.

"Dado el impacto de este desastre, la regencia de Aceh Central declara nuestra incapacidad para implementar las medidas de gestión de emergencia", apuntó en el pasado jueves en un comunicado el regente de la zona, Haili Yoga.

Por su parte, el director del grupo de asistencia legal LBH Medan, Muhammad Irvan, urgió el domingo al Gobierno a declarar la emergencia nacional debido a la cantidad de fallecidos.

Esta declaración permitiría una mayor movilización de recursos y fondos de emergencia para los operativos de búsqueda y desastre por el desastre natural en Sumatra.

Indonesia, compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.