El primer ministro canadiense remodela su gabinete con un nuevo ministro de Cultura

Carney sustituyó a Steven Guilbeault por Marc Miller al frente del Ministerio de Cultura e Identidad Canadiense. También nombró a Jöel Lightbound como su principal representante político en Quebec, un papel informal pero de gran importancia estratégica en el país y que anteriormente también ocupaba Guilbeault.

La dimisión de Guilbeault ha sido la primera grave crisis de Carney desde que llegó al poder en abril de este año.

Guilbeault, que fue el ministro del Medio Ambiente durante el anterior Gobierno de Justin Trudeau, dimitió la semana pasada en protesta por la decisión de Carney de negociar con la provincia de Alberta la construcción de un oleoducto para exportar petróleo a Asia y volver a permitir el tránsito de grandes petroleros en la costa del Pacífico canadiense.

El acuerdo con Alberta, territorio que tiene algunas de las principales reservas de petróleo del mundo y donde en los últimos años ha surgido un creciente movimiento independentista, supone la marcha atrás de muchas de las políticas de lucha contra el cambio climático puestas en marcha por Canadá durante la última década.

Guilbeault declaró el domingo en una entrevista a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que el aumento de la producción de petróleo que permitirá la construcción del oleoducto, junto con otras medidas adoptadas por Carney, impedirá que Canadá cumpla sus objetivos de reducción de emisiones.

"Si somos honestos con los canadienses, no podemos alcanzar nuestros objetivos para 2030 con los anuncios que se han hecho. No es posible", afirmó.

La actual ministra de Medio Ambiente, Julie Dabrusin, rechazó las acusaciones de Guilbeault y reafirmó que Canadá cumplirá con sus objetivos de reducir para 2030 entre un 40 % y un 45 % sus emisiones con respecto a las de 2005.

Pero un informe dado a conocer a mediados de septiembre, antes de conocerse el acuerdo de Ottawa con Alberta, ya puso en duda que Canadá sea capaz de conseguir las reducciones prometidas.

El informe del Instituto Canadiense para el Clima (ICC), un laboratorio de ideas que monitorea los avances del país en la lucha contra el cambio climático, señaló que las emisiones equivalentes de dióxido de carbono en 2024 se estancaron en 694 millones de toneladas, lo que impedirá que el país cumpla con sus objetivos para 2030.