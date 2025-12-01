Embajador israelí en ONU critica a España y defiende participación de Israel en Eurovisió

Danon añadió que "han pasado 56 años desde que España ganó por última vez" el concurso, al sugerir que el país ibérico debería centrarse en su participación artística antes de cuestionar la de Israel.

Así mismo, el diplomático defendió la trayectoria de Israel en la competición, al señalar que su país ha enviado "artistas brillantes" a lo largo de los años. Entre ellos, destacó a cuatro ganadores del primer puesto: Netta Barzilai, Dana International, Gali Atari e Izhar Cohen.

"Mientras algunos buscan difundir el odio en un escenario global, Israel continuará promoviendo su cultura", subrayó Danon.

El pasado jueves, el presidente de RTVE, José Pablo López, anunció que la corporación ratificará en la próxima asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, su decisión de no participar en la edición de 2026 del afamado concurso si Israel participa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La polémica en torno a Israel estuvo a punto de causar un auténtico cisma en Eurovisión, ya que varios países, entre ellos España, amenazaron a mediados de septiembre con no participar en la edición de 2026, que se celebrará en Viena, si Israel lo hace.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, llegó a convocar una votación extraordinaria para decidir la participación o no de Israel, aunque ésta se suspendió finalmente, pocos días después de que comenzara a aplicarse el alto el fuego en Gaza el pasado octubre.

Sin embargo, el presidente de RTVE insiste en su decisión de abandonar Eurovisión si Israel participa y señaló además "el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso".