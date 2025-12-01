España y Marruecos celebran esta semana una nueva cumbre de alto nivel en Madrid

Los Gobiernos español y marroquí mantendrán el jueves su decimotercera cumbre bilateral, que estará precedida el día antes de un encuentro empresarial.

La última Reunión de Alto Nivel tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023 y entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.

Sánchez aprovechó ese foro para reiterar el apoyo del Ejecutivo a los planes autonomistas de Marruecos para el Sahara Occidental, un giro que dio en abril de 2022 en relación con la posición española sobre la excolonia, que fue duramente criticado por los partidos de izquierda y nacionalistas que lo apoyan.

También se lo reprochó la representación en España del Frente Polisario -movimiento que lidera la lucha nacional por la independencia en el Sahara Occidental-, que hace unos días, aprovechando la celebración del 50 aniversario de la salida española del Sáhara Occidental, censuró al Gobierno por ceder "al chantaje y manipulación" de Marruecos aceptando su plan autonomista.

El pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sahara Occidental, y alienta a las partes a "presentar ideas que apoyen una solución definitiva mutuamente aceptable".