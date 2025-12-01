"Esto apenas comienza", dicen desde el partido de Asfura, por el que Trump pidió el voto

En declaraciones a periodistas, señaló: "Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral", y advirtió que "esto no se termina hasta que se cuente el último voto".

Según el primer informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 22:30 horas locales (04:30 GMT), con el 34,25 % de las actas, Asfura lograba 530.073 votos, mientras que el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtenía 506.316.

En el tercer puesto figuraba Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

El primer informe demoró más de una hora y media por razones que los consejeros del CNE no explicaron, disparando la incertidumbre entre los hondureños al no saber qué estaba pasando, ni por qué no comenzaba a transmitir la cadena de radio y televisión, para lo que estuvo llamando casi media hora la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Asfura, en un escueto mensaje y con enfado antes de conocerse el primer recuento, le exigió a la titular del CNE que agilizara el informe preliminar.

"Le exigimos a Ana Paola Hall, no sé qué esta esperando, salga y cumpla su deber, no tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Hágalo, por el bien de la democracia. La ley así lo dice, gracias Honduras, aquí estamos para servirles y estamos firmes", expresó Asfura.

Se espera que este lunes Asfura se refiera a los resultados parciales que lleva en el escrutinio electrónico del CNE, donde los hondureños podrán conocer sobre los votos que vayan sumando los candidatos a presidente, alcaldías, diputados nacionales y centroamericanos.

Hasta la 01.45 horas de hoy (07:45 GMT), con el 41,28% escrutado, Asfura sumaba 561.382 votos (40,56 %), seguido de Nasralla, con 538.420 (38,90 %) y Moncada con 270.509 (19,54 %).