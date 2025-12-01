Explosiones dañan petrolero en Senegal sin causar víctimas o contaminación, afirma naviera

La empresa, responsable de la gestión técnica del petrolero, explicó en un comunicado que el incidente en la embarcación M/T Mersin, de bandera panameña, se registró hacia las 23:45 GMT del 27 de noviembre y que la situación fue controlada.

“La situación se controló de inmediato y confirmamos que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo; no hay heridos, víctimas mortales ni contaminación. El buque se mantiene seguro y estable, y no representa ningún riesgo para la navegación ni para la seguridad de su entorno”, indicó Besiktas Shipping.

Hasta el momento se desconocen las causas de las explosiones, que provocaron la entrada de agua en la sala de máquinas, pero la compañía señaló que colabora con las aseguradoras y autoridades senegalesas para esclarecer el incidente.

Por su parte, las autoridades del puerto de Dakar confirmaron en un comunicado que la tripulación pudo ser evacuada sana y salva y no se reportaron víctimas, aunque continúan trabajando para evitar cualquier derrame de hidrocarburos en el mar.

Como medida preventiva, las autoridades portuarias desplegaron un dispositivo antipolución para instalar un cordón alrededor del Mersin y contener cualquier posible fuga de petróleo, al tiempo que evalúan la posibilidad de taponar las vías de agua de la embarcación para estabilizar el buque y proceder a un vaciado seguro del combustible.

“La prioridad absoluta sigue siendo la protección de las vidas humanas, la seguridad del buque y la preservación del medio marino”, remarcó el Puerto Autónomo de Dakar, dependiente del Ministerio de Pesca y de la Economía Marítima de Senegal.

El incidente del Mersin coincidió con los ataques de drones navales ucranianos ocurridos entre el 27 y el 28 de noviembre contra los petroleros Kairos y Virat, abanderados en Gambia, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, presuntamente para cargar crudo ruso.

Según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler, el Mersin tiene un historial de transporte de petróleo ruso.