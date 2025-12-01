Expresidente Zelaya pide mantenerse "en pie de lucha" hasta acabar escrutinio en Honduras

"Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro", escribió en X Zelaya, quien también es coordinador general del gobernante Partido Libre.

Y agregó: "La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer".

El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional encabeza los primeros cómputos de las elecciones generales celebradas este domingo en Honduras, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A más de cuatro horas del cierre de los centros de votación y escrutado el 34,25 por ciento de las actas, Asfura - a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente - lograba el 530.073 votos, mientras que Nasralla obtenía 506.316, indicaron los consejeros del CNE en cadena nacional.

En el tercer puesto figura Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall en un acto que comenzó con más de una hora y media de retraso y problemas técnicos.

Con el 41,28% escrutado, el recuento sigue similar: Asfura (561.382 votos o el 40,56%), Nasralla (538.420 o el 38,90 %) y Moncada (270.509 o el 19.54%).

Moncada, antes incluso de que se hicieran oficiales los primeros resultados, también pidió a sus seguidores mantenerse "en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100 %" de los votos escrutados, toda vez que anunció una conferencia de prensa este próximo lunes.

Zelaya - quien previo al conteo de votos aseguró que el oficialismo iba "muy bien en las evaluaciones" a boca de urna- es asesor de su esposa, la presidenta Xiomara Castro con el izquierdista Partido Libre, formación política que fundó de la mano de Moncada en 2011 tras el golpe de estado militar.

El expresidente gobernó Honduras entre 2006 y 2009, cuando un golpe de estado militar lo derrocó mientras impulsaba una consulta popular conocida como la “cuarta urna”, orientada a iniciar reformas constitucionales, pese a los impedimentos legales que entonces alegaba la institucionalidad hondureña.