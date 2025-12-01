FundéuRAE: Día Mundial del Sida, claves de redacción

1. La palabra “sida”, en minúsculasLa palabra “sida”, a partir de la sigla “SIDA” (“síndrome de inmunodeficiencia adquirida”), está lexicalizada (como “láser” u “ovni”) y se escribe enteramente con minúsculas por ser el nombre común de una enfermedad, como “gripe” o “diabetes”.

2. “VIH” y “sida” no son lo mismo“Sida” no es lo mismo que “VIH”, pues “sida” es el nombre de la enfermedad, mientras que la sigla “VIH” (de “virus de inmunodeficiencia humana”, mejor que “HIV”, que es la correspondiente en inglés) designa el virus que la causa: se puede ser portador del virus y no padecer nunca la enfermedad.

3. “Día Mundial del Sida”, con iniciales mayúsculasLos nombres de conmemoraciones se escriben con iniciales mayúsculas en los adjetivos y sustantivos que forman parte de ellos, por lo que lo adecuado es “Día Mundial del Sida”.

4. El lema, con mayúscula inicial y entre comillasLos lemas se escriben solo con inicial mayúscula en la primera palabra (y las que lo exijan por ser nombres propios) y, al insertarse en un texto, se delimitan con comillas. Así, el lema del Día Mundial del Sida en 2025 es “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida”.

5. El “lazo rojo”, en minúsculasLa expresión “lazo rojo” se escribe con minúsculas iniciales y sin entrecomillar por ser una expresión descriptiva.

6. “Viral” y “vírico” son equivalentes“Viral” y “vírico” pueden utilizarse indistintamente para aludir a lo relativo a un virus.

7. “Antirretroviral”, con doble “r” y en una sola palabraEl término “antirretroviral”, formado por el prefijo “anti-” y el adjetivo “retroviral”, se escribe con el prefijo unido a la palabra y duplicando la erre, no “anti-retroviral”, “anti retroviral” ni “antiretroviral”.

8. “Profilaxis preexposición” y “profilaxis posexposición”, grafías adecuadasEn referencia a los tratamientos frente al VIH, sus nombres son “profilaxis preexposición” (no “pre-exposición” o “pre exposición”) y “profilaxis posexposición”, mejor que “postexposición” e igualmente en una sola palabra.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.