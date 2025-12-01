Georgia usó un compuesto tóxico de la Primera Guerra contra manifestantes, sugiere la BBC

Los manifestantes expresaron su oposición a la suspensión por parte del Gobierno de la adhesión del país a la Unión Europea (UE).

"Se podía sentir el ardor del agua", dijo uno de los afectados sobre los cañones de agua que se dirigieron contra él y otros en las calles de la capital, Tiflis.

Los manifestantes relataron haber tenido dificultad para respirar, tos y vómitos que duraron semanas.

La BBC afirma que su Servicio Mundial ha hablado con expertos en armas químicas y ha descubierto que las pruebas apuntan al uso de un agente que el ejército francés denominó "camite".

Las autoridades georgianas, por su parte, afirmaron que los hallazgos de la investigación de la BBC eran "absurdos" y que la policía había actuado legalmente en respuesta a las "acciones ilegales de criminales brutales".

Francia utilizó "camite" contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, agrega la emisora, y subraya que hay poca documentación sobre su uso posterior, pero se cree que se retiró de circulación en algún momento de la década de 1930 por la preocupación por sus efectos a largo plazo.

La cadena cita el caso de Konstantine Chakhunashvili, que se congregó frente al parlamento de Georgia en Tiflis durante la primera semana de protestas, que comenzaron el 28 de noviembre de 2024, debido a la indignación por el anuncio del partido gobernante de hacer una pausa en las negociaciones de adhesión a la UE.

La policía georgiana respondió con diversas medidas antidisturbios, como el uso de cañones de agua y gas pimienta.

Chakhunashvili, pediatra que se encontraba entre los afectados por los cañones y que ha participado en muchas de las manifestaciones, comentó que sintió ardor en la piel durante días, una sensación que no se podía quitar con la ducha.

Este manifestante quería saber si otras personas habían sufrido efectos similares, por lo que invitó, a través de redes sociales, a quienes también fueron objeto de medidas de control de multitudes durante las manifestaciones. Casi 350 personas se pusieron en contacto y casi la mitad afirmó haber sufrido uno o más efectos secundarios durante más de 30 días.