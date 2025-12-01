Gobierno francés prevé un impacto escaso en el transporte por huelga contra el presupuesto

El Ministerio de Transportes avanzó este lunes que espera un funcionamiento del ferrocarril globalmente normal con "ligeras adaptaciones posibles localmente en algunas líneas", básicamente en algunas regionales y de cercanías de París, según indicó en un comunicado.

En concreto, el ministerio señaló que podría haber perturbaciones en la línea C de los cercanías de París y en los trenes regionales de Occitania.

También indicó que se han declarado solo tres huelguistas entre los controladores aéreos, con lo que no se anticipa ningún impacto en los programas de vuelo de las compañías.

En cuanto al transporte por carretera, se espera que haya un seguimiento del paro por los trabajadores de las direcciones interdepartamentales pero eso tampoco tendrá efectos para los usuarios, según el Ministerio.

Los sindicatos convocantes, entre los que está la Confederación General del Trabajo (CGT, el segundo más representativo de Francia) también prevén paros en la educación para protestar en particular por la supresión de 4.000 puestos, así como por la congelación de los salarios de los empleados públicos.

También podría hacerse sentir la convocatoria en las administraciones y en los hospitales.

La CGT y los otros dos sindicatos que le acompañan, la Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios, quieren con este paro bloquear la puesta en marcha de unos "presupuestos de austeridad" que rechazan en su globalidad porque tendrían "consecuencias muy violentas para los trabajadores".

Las tres centrales sindicales han organizado una manifestación en París a partir de las 14.00 hora local (13.00 GMT) que saldrá de la plaza de la Bolsa.