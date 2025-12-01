Guillermo Alejandro inicia primera visita a Surinam de un rey de Países Bajos en 47 años

El monarca llegó acompañado por su esposa, la reina Máxima, y una amplia delegación compuesta por 15 empresas e instituciones dedicadas a sectores de ingeniería, infraestructura, logística, agricultura e innovación.

La visita de Estado comenzó con una recepción en el Palacio Presidencial a cargo de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, seguida de una reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Greelings-Simons enfatizó, citada por los medios locales, que las conversaciones bilaterales fueron "exitosas" y que esta visita de Estado contribuirá a "un nuevo impulso para el país".

Por su parte, Guillermo Alejandro agradeció a la presidenta y al pueblo surinamés la hospitalidad recibida y aseguró que Países Bajos espera "profundizar su larga relación con Surinam".

El monarca dijo asimismo que "la historia de la esclavitud merece reconocimiento y reflexión", en alusión a la trata de esclavos a su antigua colonia, que se independizó el 25 de noviembre de 1975.

En el pasado, se ha disculpado por la participación histórica de su país en la esclavitud y por el papel de la familia real, pero ni él ni el Gobierno de Países Bajos han ofrecido directamente reparaciones económicas.

Numerosas organizaciones surinamesas han exigido reiteradamente reparaciones a los Países Bajos y critican que las disculpas oficiales ofrecidas son insuficientes sin una compensación económica y social tangible.

En el marco de la cooperación bilateral se firmaron en esta jornada tres declaraciones de intención en áreas como turismo, dragado del río Surinam, puertos, logística, educación y desarrollo urbano.

El expresidente Chandrikapersad Santokhi invitó oficialmente al rey en 2021, pero la invitación no fue aceptada en ese momento ya que el exmandatario y antiguo jefe militar Desi Bouterse aún era una figura clave en la política del país.