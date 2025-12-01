Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Guzmán López, alias El Güero, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Según los medios que estuvieron presentes en la audiencia, Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cartel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio.

Tras su declaración de culpabilidad, el mexicano colaborará con la Justicia estadounidense, y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman.

El viernes pasado ya se dio a conocer en documentos judiciales que Guzmán López se declararía culpable en su vista de hoy, que en principio iba a tener carácter rutinario.

El mexicano llegó a EE.UU. en 2024, en un vuelo privado con Ismael "el Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de otro acuerdo con la fiscalía.

El pasado julio, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, también se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante este mismo tribunal, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Ambos hermanos están acusados de dirigir una facción del Cartel de Sinaloa, designado por el Gobierno estadounidense como una organización terrorista.

Por su parte, en agosto 'El Mayo' Zambada se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.