La argentina Southern Energy acuerda venderle GNL a la alemana SEFE durante ocho años

Según informó Southern Energy en un comunicado, el acuerdo marco establece la venta por parte del consorcio argentino de dos millones de toneladas anuales de GNL por ocho años a partir de finales de 2027, cuando inicie la operación del 'Hilli Episeyo', el primero de los dos buques de licuefacción que serán instalados por SESA en el Golfo San Matías, sobre aguas del Atlántico sur, en la sureña provincia argentina de Río Negro.

En Southern Energy son socias las petroleras Pan American Energy (30 %), YPF (25 %), Pampa Energía (20 %) y Harbour Energy (15 %), y la firma Golar LNG (10 %).

El acuerdo firmado este lunes es clave para el proyecto de llevar gas natural desde Vaca Muerta hasta las costas de Río Negro, donde se producirá el GNL para su exportación por vía marítima.

De acuerdo al comunicado, las ventas a SEFE -una compañía internacional propiedad del Gobierno de Alemania- dependerán de la evolución de los precios internacionales, pero "podrían alcanzar un valor superior a los 7.000 millones de dólares durante la vigencia del acuerdo".

El volumen de GNL previsto en el acuerdo marco representa cerca del 80 % de la capacidad de producción del "Hilli Episeyo" (2,45 millones de toneladas anuales de GNL) y un 30 % de la capacidad de producción conjunta de los dos buques de licuefacción (6 millones de toneladas anuales de GNL).

"El acuerdo firmado con SEFE constituirá la primera venta a gran escala de GNL desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Estamos orgullosos en dar este primer paso en el mercado mundial de GNL con un jugador de reconocimiento internacional como SEFE", resaltó Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy.

Con una inversión de 15.000 millones para exportar GNL a lo largo de 20 años de operación de los dos buques de licuefacción, Southern Energy prevé alcanzar exportaciones por cerca de 20.000 millones de dólares entre 2027 y 2035.