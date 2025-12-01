La Bolsa de Londres baja un 0,18 % lastrada por el sector de la defensa

El índice principal, el FTSE-100, descendió 17,98 puntos hasta 9.702,53, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, cedió un 0,65 %, hasta 22.020,68 puntos.

Lideraron las pérdidas empresas aeronáuticas y de defensa como Melrose Industries, que retrocedió un 4,64 %; Rolls-Royce Holdings, con un descenso del 2,90 %, y Babcock International, que cerró con un 2,56 % menos.

La gigante BAE Systems perdió un 2,48 %, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para un posible acuerdo de paz.

Entre los ganadores de la jornada figuraron varias mineras, como la mexicana Fresnillo, que sumó un 7,06 %; la británica Endeavour Mining, con un alza del 3,50 %; y la chilena Antofagasta, que mejoró un 2,25 %.

