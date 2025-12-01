La Bolsa de Milán abre el mes de diciembre en rojo con una caída del 0,22 %

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share descendió también un 0,20 % hasta situarse en los 45.924,93 enteros.

La sesión estuvo marcada por la cautela internacional, con datos económicos dispares en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de un posible recorte por parte de su Reserva Federal (Fed) y la fuerte corrección del bitcoin.

En Europa, el deterioro de la actividad industrial y el cierre mixto de las principales plazas añadieron volatilidad a los mercados.

Durante la primera sesión de la semana y el mes se intercambiaron unos 397 millones de acciones por un valor de unos 2.814 millones de euros (unos 3.270 millones de dólares).

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron la siderúrgica Tenaris, que subió un 1,32 %, seguida de la energética Saipem (1,28 %), la banca Unicredit (1,15 %) y la tecnológica Stmicroelectronics (0,77 %).

En contraste, las compañías en rojo estuvieron encabezadas por la Banca Monte Maschi di Siena, con una bajada del 2,87 %, la multinacional de defensa Leonardo (-2,62 %), la fabricante de cables Prysmian (-1,71 %) y la aseguradora Unipol (-1,54 %).