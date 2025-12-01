La bolsa española sube el 0,11 % y se acerca a 16.400 puntos pese a bajada de Wall Street

El índice de referencia de la bolsa española, el IBEX 35, ha subido 17,4 puntos, ese 0,11 %, hasta 16.389 puntos. En el año acumula unas ganancias del 41,35 %.
La bolsa española conseguía terminar con ganancias, mientras Wall Street bajaba el 0,5 %, con el apoyo de la mayoría de los grandes valores y de la banca (ha subido el 0,85 % de media). El barril de petróleo Brent cedía el 0,05 %, hasta 63,15 dólares.
De los grandes valores destacaron las subidas de Inditex, el 2,16 %, la mayor del IBEX (presenta resultados este miércoles); Repsol ganó el 1,44 % (segunda mayor alza); BBVA el 1,05 % (cuarta) y Banco Santander el 0,56 %.
Por otro lado, cayeron Telefónica, el 1,79 % (quinto mayor descenso del IBEX), e Iberdrola, el 1,32 %.
