La Casa Blanca publica los resultados de la resonancia magnética "preventiva" de Trump

"Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt durante una rueda de prensa.

Leavitt se hizo eco de un memorando enviado por el médico del presidente, donde explica que la resonancia evaluó la salud cardiovascular y abdominal de Trump.

En su viaje de vuelta a Washington tras pasar Acción de Gracias en Florida, el líder republicano adelantó que difundiría las conclusiones de su prueba pero detalló que no tenía "ni idea" de qué le revisaron.

"No tengo ni idea, solo fue una resonancia magnética. No fue el cerebro, porque hice un test cognitivo y lo aprobé con nota. Tuve una nota perfecta que tú serías incapaz de tener", le dijo a un reportero a bordo del avión Air Force One.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Leavitt detalló que el objetivo de la resonancia era identificar cualquier problema de forma temprana y garantizar que el presidente mantenga su vitalidad y su función a largo plazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, los resultados muestran valores cardiovasculares normales, sin evidencia de estrechamiento arterial, alteración del flujo sanguíneo o anomalías en el corazón

"Sus imágenes abdominales también son perfectamente normales. Todos los órganos principales se ven muy sanos", añadió la portavoz.