La CE envía expertos al foco de peste porcina detectado el viernes en España

Es una de las hipótesis que puso sobre la mesa este lunes el consejero (ministro regional) de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, si bien dejó claro no hay nada confirmado.

En todo caso, indicó que es posible que la peste porcina africana (PPA) llegara a España por carretera en un embutido contaminado que podría haber sido ingerido por jabalíes, animales que acostumbran a hurgar en la basura.

Los dos positivos se detectaron el pasado viernes en jabalíes que estaban en zonas boscosas, 31 años después de que la enfermedad se considerase erradicada del país.

Aun así, el consejero señaló que, por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes, aunque hay ocho que son sospechosos, si bien el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura no ha ratificado aún.

La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a los seres humanos, aunque el pronóstico para los animales infectados es muy negativo, ya que la tasa de mortalidad es prácticamente del 100 % y suele producirse entre los 6 y los 20 días después del contagio.

Desde 2014, se han producido brotes del virus en varios Estados miembros de la UE, por lo que la CE ha emplazado a España a aplicar las medidas previstas en la legislación europea para tratar el brote detectado en Cataluña y ha anunciado la presencia a partir de mañana de expertos veterinarios europeos en la zona para asesorar a las autoridades.

Las autoridades de la región aseguraron que se están desplegando las medidas previstas en estos casos, para lo que ha pedido la colaboración de soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos trabajan en una área de 6 kilómetros a la redonda del foco, junto con agentes rurales y diferentes cuerpos policiales.

El objetivo es cercar al virus cuanto antes y minimizar los daños en la economía por el cierre de las exportaciones a raíz del foco del PPA.

España es el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea (UE) y el tercero del mundo, y exporta anualmente por valor de unos 8.800 millones de euros. En el caso de Cataluña, la región exporta por valor de 1.000 millones de euros en productos porcinos fuera de la UE y, por tanto, esos envíos están afectados por el cierre de las exportaciones.

Siete países, entre ellos Argentina, Reino Unido, Colombia y México, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para todos los productos de cerdo español tras la aparición del brote, según detalló el Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación en una nota informativa este lunes.

Actualmente siguen bloqueados más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la parte afectada, Cataluña en este caso.

Desde Roma, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reiteró este lunes que "no hay que bajar la guardia" para que la enfermedad no se extienda a las granjas, a la vez que transmitió tranquilidad a los consumidores, ya que está garantizada la seguridad alimentaria de los productos del porcino.

Por su parte, el presidente de la región de Cataluña, Salvador Illa, ha solicitado comparecer en el Parlamento catalán para explicar la gestión de la crisis cuando regrese de México, donde se encuentra de viaje institucional desde el pasado sábado.