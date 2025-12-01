La CPI abre su asamblea bajo sanciones de EE.UU, presiones de Rusia y choques diplomáticos

La presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, describió un año marcado por ataques “coercitivos” y medidas destinadas a “socavar la existencia” del tribunal, incluyendo sanciones impuestas por Estados Unidos contra seis jueces y tres fiscales por su investigación a Israel, así como las órdenes de arresto emitidas en Rusia contra un tercio de la judicatura por investigar la guerra en Ucrania.

Akane lamentó que esas sanciones situaron a nueve funcionarios de la CPI en listas estadounidenses reservadas habitualmente a “terroristas y narcotraficantes”, pero defendió que la Corte no cederá a presiones.

En este sentido, subrayó que la institución ha actuado con “expedición y eficacia” pese a la carga de trabajo sin precedentes, con la emisión de nuevas órdenes de arresto, la mayoría de forma confidencial, y avances judiciales en casos como Darfur, Filipinas, Libia y Uganda.

En nombre de la Fiscalía, Mame Mandiaye Niang reforzó esa idea y habló de un año en el que la oficina del fiscal recibió un “flujo sin precedentes” de “comunicaciones” que piden acción desde Ucrania, Darfur, Palestina, Venezuela, Congo, Filipinas y Libia.

Niang defendió la relevancia de la CPI en un contexto internacional “amenazado por conflictos, infectado por la desinformación y debilitado por la impunidad”, y advirtió de que la Corte mantendrá su labor a pesar las “medidas coercitivas”.

“Estas presiones, sean personales o institucionales, han fortalecido, no debilitado, nuestra convicción en la misión noble de esta Corte. Sí, son tiempos difíciles, pero estamos listos para este reto, que afrontaremos juntos y con determinación”, insistió, subrayando que “la justicia, incluso cuando se cuestiona, debe permanecer fuerte e intacta”.

Defendió que, pese a esto, 2025 ha sido un año de “progreso real”, con arrestos clave, incluido el del expresidente filipino Rodrigo Duterte, y la primera condena de la CPI por persecución de género en el caso de Darfur, pero también anunció el cierre de la oficina de la Fiscalía en Caracas por la falta de “avances reales” en la cooperación venezolana, aunque la investigación sigue activa desde La Haya.

Justo al término del debate general de este lunes, la CPI anunció que ya tiene bajo custodia al libio Khaled El Hishri, detenido en Alemania en julio por orden del tribunal, que le acusa de haber ejercido un papel de mando en la prisión de Mitiga, uno de los centros de detención más temidos de Libia, donde habría cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad entre 2015 y 2020.

En representación de la Unión Europea, la viceministra danesa, Elsebeth Sondergaard Krone, respaldó abiertamente al tribunal y condenó las sanciones y ciberataques que afectan su funcionamiento.

Instó a todos los países, estén o no entre los 125 Estados partes de Estatuto de Roma -tratado fundacional de la CPI-, a cooperar con el tribunal, ejecutar las órdenes de arresto -que afectan al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente ruso Vladimir Putin-, y reforzar a la Corte a nivel financiero.

También advirtió de que la CPI necesita “capacidades adecuadas” ante el incremento de casos y exigió "tolerancia cero" ante cualquier mala práctica interna, dada la investigación en curso al fiscal jefe Karim Khan, quien se apartó desde mayo pasado a la espera de las conclusiones sobre las acusaciones en su contra por acoso sexual a una colega de su oficina.

La tensión política durante la Asamblea creció con un cruce entre Argentina y Venezuela: Buenos Aires exigió una actuación “inmediata” de la CPI ante el “deterioro” de la situación en Venezuela, citando las “elecciones fraudulentas” en 2024 y pidiendo "medidas expeditivas", incluidas órdenes de arresto.

Caracas respondió acusando a Argentina de “politizar” la conferencia y de actuar como “falso defensor de derechos humanos”, tras haber votado en contra de resoluciones clave en la ONU.

Venezuela también atribuyó su deuda con la CPI a las “medidas coercitivas unilaterales ilegales”, que comparó con las sanciones estadounidenses que afectan a la propia Corte.

La jornada evidenció que la Asamblea, concebida para abordar retos presupuestarios y técnicos, se ha convertido en un espacio donde se concentran presiones geopolíticas, disputas regionales y la preocupación por la seguridad de jueces y funcionarios de la CPI. Pese a ello, Akane y Niang insistieron en la misma línea: la independencia judicial “no es negociable” y la misión de la Corte, rendir cuentas por los crímenes más graves, seguirá, incluso bajo esta creciente hostilidad política.