La ex primera ministra Hasina suma 26 años de cárcel tras nueva condena por corrupción

La nueva sentencia de cinco años fue dictada por la asignación ilegal de tierras gubernamentales para un proyecto urbanístico. En este caso, el Tribunal Especial 4 de Daca condenó también a la hermana de Hasina, Sheikh Rehana (siete años), y a su sobrina, la parlamentaria británica Tulip Siddiq (dos años).

La condena eleva la pena total de Hasina por corrupción a 26 años de prisión, sumándose a los 21 años que recibió la semana pasada por otros tres casos ante la misma corte.

Este proceso es paralelo a la acusación más grave que enfrenta Hasina, la de crímenes de lesa humanidad.

El pasado 17 de noviembre, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés, una corte doméstica que juzga crímenes internacionales, condenó a pena de muerte a la exmandataria por su presunto papel en las protestas de 2024 que condujeron a la caída de su Gobierno y a su dimisión.

Hasina está huida en la India desde su dimisión el 5 de agosto de 2024, tras la oleada de protestas que acabaron con su gobierno de 15 años, acusado de grandes violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y tortura.

Daca ha solicitado a Nueva Delhi la entrega de Hasina para que cumpla con su condena a muerte.