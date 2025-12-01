La filtración del presupuesto británico se debió a un fallo técnico y no a un ciberataque

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), que supervisa las finanzas públicas, señaló en un informe que la difusión antes de la presentación oficial de sus previsiones económicas -que incluía detalles de las cuentas estatales- se produjo por "errores de configuración que reflejan problemas sistémicos" en su portal digital.

El fallo permitió que el contenido del presupuesto se conociera antes de que la ministra de Economía, la laborista Rachel Reeves, lo detallara ante el Parlamento, con el consiguiente riesgo de afectar a los mercados.

La investigación aclaró que no hubo indicios de "actividad hostil" de ciberactores, criminales ni de personal interno, y que la causa fue puramente técnica: las protecciones de prepublicación no funcionaban correctamente y el acceso se facilitó mediante "una dirección de internet predecible".

La OBR constató que el acceso anticipado alteró la dinámica de una jornada clave para el Gobierno, provocando "grave perturbación" a la ministra y dando ventaja a diputados de la oposición y a medios que lograron consultarlo antes de tiempo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente del organismo, Richard Hughes, reconoció que se trata del "mayor fallo en los 15 años de historia" del organismo y expresó sus "profundas disculpas" por el daño a su reputación, al tiempo que anunció medidas correctivas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado miércoles, Reeves anunció una subida generalizada de impuestos en el Reino Unido con la que espera recaudar unos 26.000 millones de libras (casi 30.000 millones de euros) hasta 2029-30, como parte de su plan para reducir el déficit y la deuda neta del Estado.

Desde entonces, la oposición conservadora ha criticado que optara por ese incremento cuando, según se supo posteriormente, la OBR le comunicó ya en octubre que preveía un superávit de 4.200 millones de libras (4.788 millones de euros) debido a una mejora de la recaudación, lo que lo hacía innecesario.